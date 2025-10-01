حفيد مانديلا يشكر تركيا على دعمها لأسطول الصمود العالمي

تقدم نكوسي زويليفليل مانديلا، حفيد الزعيم التاريخي لجنوب أفريقيا نيلسون مانديلا، بالشكر لأنقرة وللوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" على دعمهما لـ"أسطول الصمود" العالمي المتجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي.

وقالت وكالة "تيكا" في بيان الثلاثاء، إن مانديلا أعرب عن خالص امتنانه للشعب والحكومة التركيين ولـ "تيكا" لتقديم المساعدات الإنسانية للأسطول.

وأشار مانديلا إلى أن سفينة تركية سلمت مساعدات إنسانية وإمدادات طارئة ضرورية للأسطول صباح اليوم، مضيفا: "نرحب بهذه المساهمة الإنسانية والخيرية ونشجع الآخرين على القيام بالمثل"، وفق البيان.

ولفت إلى أن "أسطول الصمود" يتقدم بخطى ثابتة لكسر الحصار وإنهائه، ولإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية لقطاع غزة الذي يعاني من تجويع ممنهج ومعاناة، ولوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ عامين.

وقال: "رسالتنا لشعب (فلسطين في) غزة واضحة لا لبس فيها: سنقدم المساعدات الإنسانية ونوقف الإبادة الجماعية، فأصوات ملايين الناس حول العالم تتعالى تضامنا مع شعب فلسطين، وخاصة غزة".

ومنذ أيام تبحر السفن المشاركة بالأسطول نحو غزة محملة بمساعدات إنسانية، ومساء اليوم الثلاثاء أعلن الأسطول أنه بات على بُعد نحو 370 كيلومترا فقط من قطاع غزة.

ويضم "أسطول الصمود" اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تُبحر فيها عشرات السفن مجتمعة نحو قطاع غزة الذي يقطنه نحو 2.4 مليون فلسطيني، وتحاصره إسرائيل منذ نحو 18 عاما.

وشددت إسرائيل الحصار منذ 2 مارس الماضي عبر إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة أي مواد غذائية أو أدوية أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.​​​​​​​

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 66 ألفا و97 شهيدا و168 ألفا و536 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 453 فلسطينيا بينهم 150 طفلا.