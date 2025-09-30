محافظ كفرالشيخ يسلم 11 ماكينة خياطة مجانا للمتدربات بالوحدة التدريبية المتنقلة لمديرية العمل

سلّم اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، 11 ماكينة خياطة مجانًا للمتدربات اللاتي اجتزن برنامج التدريب على مهنة الخياطة والتفصيل، وذلك بالوحدة التدريبية المتنقلة التابعة لمديرية العمل بكفرالشيخ، بحضور الدكتور حسن هيكل، مدير مديرية العمل، وعادل العوضي، مدير إدارة التدريب بالمديرية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لدعم وتمكين المرأة اقتصاديًا من خلال توفير فرص عمل تسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر، وتشجيع الشباب والفتيات على الانخراط في سوق العمل عبر مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد المحافظ على الدعم الكبير الذي توليه وزارة العمل لبرامج التدريب المهني وتنمية المهارات الحرفية، موجهًا الشكر للوزارة على ما تقدمه من دعم مستمر لأبناء المحافظة، خاصة في مجال التدريب والتشغيل.

قائمة المستفيدات من ماكينات الخياطة:

إيمان عبدالحميد إبراهيم

ليلى حسن عبدالله

منار محرم عبدالرؤوف

إحسان عمر محمد عمر

سوزان محمد عبيد العشري

سلوى حسن عبدالواحد

آية أسامة كمال محمد

شوشو حيدر حبيب نورالدين

رانيا صبحي هنداوي محمود

إسراء أسامة كمال محمد

ميرفت محمد محمد بسيوني

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة كفرالشيخ على دعم المبادرات الهادفة لتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل، وتوفير فرص عمل منتجة ومستدامة تُسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.