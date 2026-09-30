سلطان عمان يستقبل مستشار الأمن الوطني الإماراتي ويبحث معه تطورات المنطقة

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استقبل سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الأربعاء، بقصر البركة، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء العمانية، جرى خلال اللقاء بحث عددٍ من الموضوعات التي تهمّ البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة، بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة.

وتبادل الجانبان الآراء حول التطورات المتسارعة في المنطقة، وسبل تحقيق التهدئة وخفض التوترات عبر الطرق الدبلوماسية المتوازنة وتكثيف التنسيق والتشاور؛ بما يكفل حماية مصالح الدول وأمنها.

وأمس، التقى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، نائب رئيس دولة الإمارات، الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

من جهتها، ذكرت وكالة أنباء الإمارات «وام» أن الجانبان بحثا - خلال لقاء أخوي في الرياض - العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وكان وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، استقبل نائب رئيس دولة الإمارات، الشيخ منصور بن زايد، في زيارة تجسد عمق العلاقات الثنائية.