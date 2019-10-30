الشرطة الألمانية تحقق في مقتل شخص على قضبان مترو برلين

تجري الشرطة الألمانية التحقيق ومشاهدة كاميرات المراقبة لمحطة "كتوبوس تور" بحي كرويسبرج مترو U8 في العاصمة برلين، حيث لقي شخص مصرعه بعد منتصف ليل أمس الثلاثاء، على قضبان المترو إثر إصابته.

وطبقا لصحيفة "برلينر مورجين بوست" الألمانية، فإن مشاجرة اندلعت بين مجموعتين من الشباب على رصيف المحطة مساء أمس، وفي الساعات الأولى من فجر اليوم وقعت مشادات بالأيدي، ما نتج عنه سقوط شخص على قضيب المترو، ولم يعرف بعد إذا ما كان قد تم دفع هذا الشخص عن عمد أو أنه سقط دون قصد، ومازالت التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث.