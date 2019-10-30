غريب: المنتخب الأولمبي لن يخذل ملايين المصريين

أدي المنتخب الأولمبي مرانه باستاد السويس في ثالث أيام معسكره المغلق بالعين السخنة في إطار استعداداته لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والتي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل وهي المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

جاء المران قويا حيث تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين واحدة للمهاجمين والأخرى للمدافعين كان الهدف منها تحقيق الأهداف التي ينشدها الجهاز الفني من كل مجموعة .

من جانبه أشاد شوقي غريب المدير الفني بالروح الموجودة داخل المعسكر والتزام اللاعبين وتصميمهم علي تحقيق الإنجاز وكذلك زيادة الانسجام بين اللاعبين .

وقال غريب أنه يقدر المنتخبات الموجودة في البطولة، خاصة التي تقع في مجموعتنا ولكن باذن الله أثق في اللاعبين وقدراتهم علي تحقيق الهدف وهو التأهل للأولمبياد ثم الفوز بالبطولة.

وأكد غريب علي الاستفادة الكاملة من معسكر العين السخنة، حيث أن الأجواء مثالية ومناسبة لفريق سيخوض بطولة بعد فترة قصيرة.

ووجه غريب الدعوة للجماهير من أجل التواجد في مدرجات ستاد القاهره لمؤازرة اللاعبين ومنحهم دفعة معنوية كبيرة، مؤكدا أن المنتخب الأولمبي لن يخذل الملايين من عشاق كرة القدم المصرية.