الأناضول: الخارجية التركية تستدعي السفير الأمريكي

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أفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن الخارجية التركية استدعت السفير الأمريكي بأنقرة على خلفية قرارات وافق عليها مجلس النواب الأمريكي أمس تتعلق بفرض عقوبات عليها والاعتراف "بإبادة الأرمن".

وكان مجلس النواب الأمريكي تبنى -ليل الثلاثاء/الأربعاء- قرارا بإدانة "إبادة 1.5 مليون من الأرمن" في عهد الإمبراطورية العثمانية بتركيا القرن الماضي، في تجاهل لمعارضة أنقرة منذ فترة طويلة لمثل هذا الإجراء.

وتبنى المجلس القرار بموافقة 405 أعضاء مقابل رفض 11 عضوا، وهي المرة الأولى التي يقر فيها المجلس بتلك المجزرة على أنها إبادة جماعية.



