السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان أوجه التعاون وبناء السلام

بحث السودان والاتحاد الاوروبي اليوم الأربعاء، أوجه التعاون بينهما في المجالات المختلفة وكيفية دعم مجهودات الحكومة الانتقالية الجارية الآن من أجل إيقاف الحرب وبناء السلام وتحقيق الاستقرار بالبلاد.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك مساء اليوم الأربعاء، وفدًا من الاتحاد الأوروبي برئاسة جين كريستوف نائب وزير خارجية التكتل، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الخرطوم، روبرت فان دن دوول، إن قادة الاتحاد الأوروبي يعتزمون التعرف على جهود وتقدم الحكومة السودانية لتحقيق السلام والاستقرار والانتعاش الاقتصادي في الفترة الانتقالية، مع معرفة أفضل السبل لدعم الاتحاد الأوروبي لأولويات الحكومة.

وتسعى الحكومة الانتقالية بقيادة حمدوك إلى التوصل إلى اتفاق سلام شامل مع الحركات المسلحة في البلاد وتحسين الاوضاع الاقتصادية التي كانت السبب وراء الثورة التي أدت إلى عزل الرئيس السوداني عمر البشير من جانب الجيش في ابريل الماضي.