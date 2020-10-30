 بالصور.. الخطوط الجوية الكويتية تستقبل طائرتين جديدتين من نوع A330-800 - بوابة الشروق
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بالصور.. الخطوط الجوية الكويتية تستقبل طائرتين جديدتين من نوع A330-800

الطيران الكويتي - ارشيفية
الطيران الكويتي - ارشيفية
أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 12:09 ص | آخر تحديث: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 12:09 ص
أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، ‏أنه تم وصول واستقبال الطائرتين الجديدتين من نوع A330-800.

وقالت الشركة، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات المصغرة «تويتر»، مساء الخميس، أنه تم تسلم الطائرتين بحضور رئيس مجلس الإدارة علي الدخان، وأعضاء مجلس الإدارة، وممثلي نقابة العاملين، وجمعية الطيارين، ومهندسي الطيران، وعدد من مدراء الدوائر.

وتسلمت الخطوط الجوية الكويتية، الناقل الوطني لدولة الكويت، أول طائرتي إيرباصA330neo من أصل ثمانية طائرات طلبتها الشركة، لتنضم الطائرتان إلى اسطول الشركة الحالي من طائرات إيرباص المكوّن من 15 طائرة، من بينها 7 طائرات A320ceo وثلاث طائرات A320neo وخمس طائرات A330ceo.



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