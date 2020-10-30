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عائلة الداعية السعودي عائض القرني تعلق على أنباء وفاته

عائض القرني
عائض القرني
رويترز
نشر في: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 6:12 ص | آخر تحديث: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 6:12 ص

نفت عائلة الداعية الإسلامي السعودي، عائض القرني، صحة الأنباء المتداولة بشأن وفاته، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال جابر القرني في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "لكل من يسأل عن حالته (عائض القرني) فقد تواصلت للتو مع ابنه عبدالله، ووضعه مستقر".

وأضاف: "قد تم نقل الشيخ عائض القرني من أحد المستشفيات الأهلية إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي، والزيارة ممنوعة ولا تنسوه من صادق دعواتكم".

وتفاعل المغردون على تويتر مع مستجدات صحة الداعية القرني، حيث تمنى المشايخ والخطباء والناشطون له السلامة والشفاء التام، وأن يجمع له "بين الأجر والعافية القريبة".

وكان الداعية القرني قد أصيب بكورونا منذ أيام، ويوم أمس تم نقله إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الحكومية في مدينة الرياض، بعد تدهور حالته الصحية، فيما انتشرت شائعات تفيد بأنه توفي جراء متأثرا بالفيروس.

يشار إلى أن عائض القرني يعتبر من أشهر الدعاة المسلمين في السعودية، كما يعد أحد أبرز الكتاب في المملكة.

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