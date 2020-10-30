أمير الكويت يبعث رسالة للملك سلمان للتشاور حول تحديات المنطقة والخلاف الخليجي

أكدت مصادر حكومية مطلعة أن فحوى الرسالة الخطية التي حملها مبعوث سمو أمیر الكويت الشيخ نواف الأحمد، وزير الخارجية وزير الإعلام بالوكالة، الشيخ أحمد الناصر، إلى خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزير، تتضمن التشاور والتنسيق على كافة الأصعدة والمجالات، ومنها الخلاف الخليجي والتحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه المنطقة.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية على موقعها الالكتروني اليوم الجمعة عن المصادر القول أن التنسيق مع المملكة العربية السعودية يأتي لكونها أساسية ومحورية في المنطقة، وتتضمن الرسالة العلاقات بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وأهم المستجدات الإقليمية والدولية.

يشار إلى أن الكويت تتوسط في النزاع الخليجي الذي اندلع جراء قيام السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو عام 2017 بقطع العلاقات مع قطر متهمة أياها بدعم الإرهاب وعلاقاتها مع إيران، وهو ما نفته الدوحة نفيا قاطعا واعتبرته محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل.