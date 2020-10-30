أثينا: شراء تركيا لأنظمة «إس-400» دليل على أنها ليست شريكا آمنا في الناتو

اعتبر وزير الدفاع اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس، أن شراء تركيا لأنظمة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي، يعد دليلا على أن أنقرة ليست شريكا آمنا في حلف الناتو.

وقال الوزير: "قيل وكتب الكثير عن شراء تركيا لـ (إس-400) من روسيا. وبرأيي فإن ذلك يثير قلقا داخل الناتو".

واعتبر أن قلق الولايات المتحدة وشركاء آخرين في الحلف مبرر، مضيفا: "حسبما أفهم، فإن الأنظمة لم يتم تشغيلها بالكامل من قبل تركيا، وكانت هناك سلسلة من التجارب، لكن المنظومة ستستخدم ربما في وقت لاحق".

وأضاف أن "مدى أمان تركيا بالنسبة للحلفاء في الناتو بات واضحا الآن، وهذه مسألة قلق للجميع".

يذكر أن صفقة أنظمة "إس-400" بين روسيا وتركيا أدت إلى توترات بين أنقرة وواشنطن، حيث أنهت الأخيرة مشاركة تركيا في البرنامج الخاص بمقاتلات "إف-35" الأمريكية الحديثة وهددت بفرض عقوبات على تركيا.