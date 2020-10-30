 ضبط أكثر من 9 أطنان من الكوكايين في عمليات متعددة بكولومبيا - بوابة الشروق
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ضبط أكثر من 9 أطنان من الكوكايين في عمليات متعددة بكولومبيا

د ب أ
نشر في: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 7:25 ص | آخر تحديث: الجمعة 30 أكتوبر 2020 - 7:25 ص

 قال المدعي العام الكولومبي فرانسيسكو باربوسا يوم الخميس، إن كولومبيا تمكنت، بمساعدة دول أخرى، من ضبط أكثر من 9 أطنان من الكوكايين في عمليات متعددة خلال أكثر من أسبوع بقليل.

وقال باربوسا إن السلطات الكولومبية، بمساعدة وكالات في الولايات المتحدة بما في ذلك مكتب التحقيقات الاتحادي، ألقت القبض على 21 عضوا مزعوما في عصابات مخدرات، وبعضهم ينتظر أوامر تسليمهم، عبر سبع مديريات في كولومبيا بالإضافة إلى مقاطعة بوجوتا وبنما وجمهورية الدومينيكان.

وشدد باربوسا على أن الحكومة الكولومبية لديها "إلتزام ثابت بمكافحة الجريمة الوطنية والعابرة للبلاد"، مما أتاح تحقيق هذه النتائج المهمة.

وتُعرف كولومبيا بأنها أكبر منتج للكوكايين في العالم، وهو مخدر مضر يصنع من نبات الكوكا. وأظهرت بيانات الحكومة الأمريكية أن كولومبيا كان بها 212 ألف هكتار مزروعة بنبات الكوكا العام الماضي، ارتفاعا من 208 ألاف هكتار في عام 2018.

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