الاتحاد الأوروبي يتحرك قضائيا ضد المجر بسبب قوانين اللجوء الجديدة

اتخذت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، إجراء قانونيا ضد المجر بشأن قواعد اللجوء الجديدة التي طبقتها البلاد بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.



وقالت المفوضية، التي يمكنها اتخاذ إجراءات قانونية ضد دول الاتحاد الأوروبي إذا اعتبرت أنها تنتهك لوائح الاتحاد الأوروبي، إنه يتعين على المجر تعديل تشريعها الجديد بشأن اللجوء.



ووفقا للقواعد الجديدة، يتعين على المهاجرين الذين يريدون اللجوء في المجر أن يحصلوا أولا على تصريح دخول خاص من سفارة مجرية لهذا الغرض.



وقالت الذراع التنفيذية للتكتل الأوروبي إن هذا "قيد غير قانوني للتمكن من القيام بإجراءات اللجوء".



وأمام المجر شهران للرد على الإخطار الرسمي. ويمكن إحالة الأمر إلى أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي ويمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى توقيع غرامات.



وهذه ليست المرة الأولى التي تتعارض فيها مواقف المجر مع المفوضية بشأن إجراءاتها للجوء.



كما أصدرت المفوضية اليوم الجمعة "رأيا مسببا" للبرتغال بشأن انتهاكاتها المزعومة لقانون اللجوء الأوروبي، والذي يحدد الإجراءات الوقائية لتقديم طلب الحماية الدولية في التكتل المؤلف من 27 دولة عضو.



وأمام البرتغال الآن شهران لإظهار مدى تماشي قوانينها ولوائح الاتحاد الأوروبي، وإلا ستواجه دعوى قضائية.