«العربى الأفريقى الدولى» يفتتح أحدث فروع البنك فى كومباوند «ميفيدا»

دعما للخطة التوسعية للانتشار الجغرافى وزيادة قاعدة العملاء، افتتح البنك العربى الأفريقى الدولى فرعا جديدا فى كومباوند «ميفيدا» بالتجمع الخامس فى القاهرة الجديدة لتصل شبكة فروعه إلى «93 فرعا» فى جميع محافظات جمهورية مصر العربية و3 فروع خارج مصر متضمنة فرعين فى دولة الأمارات العربية المتحدة وفرع بلبنان.

تم افتتاح الفرع فى حضور كل من هيثم المعايرجى ــ مساعد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لعمليات المجموعة ودينا زكرى ــ رئيس قطاع التجزئة المصرفية، وعدد من أعضاء فريق عمل البنك العربى الأفريقى الدولى.

ويحرص البنك العربى الأفريقى الدولى على اختيار أماكن الفروع الجديدة بعناية فائقة وطبقا لمعايير عديدة تم وضعها بدقة أبرزها الموقع الجغرافى المناسب، والشريحة المستهدفة من العملاء، والفئة العمرية. تلك هى الخطة الاستراتيجية التى ينتهجها البنك لشبكة فروعه بمختلف أنحاء الجمهورية وخارجها، وهى التى مكنت البنك من استقطاب شرائح جديدة من العملاء تسعى للحصول على خدمات أكثر تميزا. وجدير بالذكر أن البنك العربى الأفريقى الدولى يعمل على تحديث كامل لشبكة فروعه وخدماته البنكية الإلكترونية لتوفير احتياجات عملائه.

سيقدم فرع «ميفيدا» جميع الخدمات المصرفية التى تخدم مختلف فئات العملاء وتشمل خدمات قطاع الثروات، وخدمات التجزئة المصرفية، وخدمات تحويل الأموال «ويسترن يونيون» التى يتميز بها البنك العربى الأفريقى الدولى من خلال ساعات عمل تبدأ من الثامنة والنصف صباحا وحتى الثالثة مساء طوال أيام الأسبوع عدا يومى الجمعة والسبت.

أعرب هيثم المعايرجى، مساعد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لعمليات مجموعة البنك العربى الأفريقى الدولى، عن سعادته بافتتاح فرع «ميفيدا» الجديد ليمثل إضافة فعالة لشبكة فروع البنك بما يتماشى مع خطته الاستراتيجية لتوسيع نطاق أعماله وزيادة دوره فى دعم الاقتصاد المصرى وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. كما أشار إلى أن البنك يضع الخدمات المصرفية الإلكترونية على رأس أولوياته للمساهمة فى القضاء على ثقافة «الكاش»، والتحول إلى مجتمع غير نقدى.

وعلقت دينا زكرى ــ رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك العربى الأفريقى الدولى: «أن البنك العربى الأفريقى يحرص دائما على تعزيز موقعه الريادى فى السوق المصرفية من خلال انتشار شبكته المصرفية على المستوى المحلى، وبما يضمن تقديم أفضل تجربة مصرفية لعملائه ومساعدتهم على تلبية جميع احتياجاتهم المصرفية».

وأضاف أمير عبدالجواد ــ مدير فروع البنك العربى الأفريقى الدولى: «يسعدنا افتتاح هذا الفرع بكومباوند «ميفيدا» لتصل عدد فروع البنك إلى 93 فرعا داخل مصر و3 فروع خارجها حيث تعكس هذه الخطوة طموحات البنك والتزامه بتطوير وتنمية أعماله فى مجال الخدمات المصرفية للشركات وخدمات الأفراد فى السوق المصرفية الذى يمتاز بإمكانيات كبيرة ويوفر فرص النمو الواعدة».