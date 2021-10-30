محافظ القاهرة يشارك في اجتماع يوم المدن العالمى

شارك اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فى الاجتماع الذى عقده اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مع ميمونة محمد شريف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-HABITAT وذلك على هامش الاجتماعات الخاصة بيوم المدن العالمى والذى تسضيفه مدينة الأقصر ويعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، خلال يومي 30 و31 أكتوبر تحت عنوان "تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية".

وحضر اللقاء كل من عرفان علي مدير المكتب الإقليمي لبرنامج المستوطنات البشرية بالشرق الأوسط والدول العربية ورانيا هداية مدير برنامج المستوطنات البشرية بالقاهرة.