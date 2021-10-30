إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توافق على الاستخدام الطارئ للقاح فايزر للأطفال

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صادقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يوم الجمعة، على الاستخدام الطارئ للقاح المضاد لكوفيد-19 من انتاج شركتي " فايزر" و"بيونتيك" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما.

وتعد الموافقة واحدة من الخطوات الأخيرة اللازمة لتطعيم 28 مليون طفل ضد فيروس كورونا.

والآن يجب أن توافق مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لكي تتم عملية توزيع اللقاحات.

وستجتمع اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال أيام لمناقشة التوصيات السريرية.

وقالت إدارة الغذاء والدواء إن قرارها الأخير استند إلى "تقييم شامل وشفاف للبيانات التي تضمنت مدخلات من خبراء اللجنة الاستشارية المستقلة الذين صوتوا بأغلبية ساحقة لصالح إتاحة اللقاح للأطفال في هذه الفئة العمرية".

وأظهر لقاح فايزر بيونتيك المضاد لكوفيد-19 فعالية بنسبة 7ر90 % ضد فيروس كورونا في تجربة سريرية لأطفال تتراواح أعمارهم بين 5 و11 عاما.