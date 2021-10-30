الداخلية السودانية تنفي استخدام الرصاص في التظاهرات

قالت وزارة الداخلية السودانية إنها لم تستخدم الرصاص الحي في التظاهرات التي اندلعت بالبلاد اليوم، معلنة عن إصابة أحد أفرادها بطلق ناري.

وأضافت الوزارة أن «متظاهرين خرجوا عن السلمية وهاجموا الشرطة وبعض المواقع الهامة»، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء السبت.

وذكرت الوزارة أنها «ردت على من هاجمها بالغاز المسيل للدموع فقط»، متابعة أن «وسائل إعلام تناقلت مقتل شخصين في أم درمان من مصادر غير دقيقة».

وتابعت: «تعاملنا مع التظاهرات بمهنية وعناصرنا لا يحملون أسلحة نارية»، مؤكدة أنها تسعى لسلامة المتظاهرين وحماية المؤسسات بالحد الأدنى من وسائل فض الشغب.

وخرج مئات الآلاف من السودانيين إلى شوارع الخرطوم وأماكن أخرى في أنحاء السودان، اليوم السبت، حيث دعت قوى المعارضة السودانية بقيادة تجمع المهنيين السودانيين إلى مسيرة مليونية ضد استيلاء الجيش على السلطة.

فيما حذر المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، الجمعة من استخدام العنف ضد المتظاهرين.