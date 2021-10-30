رئيس لبنان: نحرص على مأسسة العلاقات مع السعودية حتى لا تتأثر بآراء البعض

أكّد الرئيس اللبناني ميشال عون، حرصه على إقامة أفضل علاقات ممكنة مع السعودية، وذلك وسط الأزمة الدبلوماسية التي سببتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وقال بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، نشرته اليوم السبت عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، إنّ الرئيس العماد ميشال عون تابع قبل ظهر اليوم، المداولات التي طرحت خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة الخارجية والمغتربين لخليّة الأزمة التي أنشأها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، بعد التشاور مع رئيس الجمهورية، لمعالجة تداعيات موقف المملكة العربية السعودية الأخير.

وجدّد الرئيس عون - وفق البيان - التأكيد على حرصه على إقامة أفضل وأطيب العلاقات مع المملكة العربية السعودية، ومأسّسة تلك العلاقات وترسيخها من خلال توقيع الاتفاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بحيث لا تؤّثر عليها المواقف والآراء التي تصدر عن البعض، وتتسبّب بأزمة بين البلدين لا سيّما وأنّ مثل هذه الأمور تكرّرت أكثر من مرّة.

واعتبر الرئيس عون أنّه من الضروري أن يكون التواصل بين البلدين في المستوى الذي يطمح إليه لبنان في علاقاته مع المملكة ومع سائر دول الخليج.

وتتصاعد أزمة لبنانية خليجية، أثارتها تصريحات لقرداحي وصفت بأنّها أساءت لجهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، علمًا بأنّ الوزير اللبناني أوضح أنّ التصريح أدلى به قبل أن يتولى منصبه، وقال إنّه لم يقصد الإساءة للإمارات والسعودية.

وكانت السعودية قد استدعت الجمعة سفيرها في لبنان للتشاور، وكذلك طلبت من سفير لبنان لدى المملكة المغادرة خلال 48 ساعة.

وأصدرت السعودية بيانا جاء فيه، إن التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من وزير الإعلام اللبناني، تمثل حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها فضلاً عمّا تتضمنه التصريحات من افتراءات وقلبٍ للحقائق وتزييفها.

في المقابل، أبدى رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أسفه لقرار المملكة العربية السعودية المعلن اليوم وللإجراءات التي اتخذتها، مؤكدا الاستمرار في إجراء الاتصالات لمعالجة الأزمة وتداعياتها.

ودعا ميقاتي في بيان، إلى تصحيح ما شاب العلاقات بين البلدين الشقيقين من شوائب خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه شدد في البيان الوزاري على أن من أولويات الحكومة العمل على استعادة العلاقات والروابط التاريخية بين لبنان وأشقائه العرب.