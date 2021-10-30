كارتيرون: لماذا لا يلعب الأهلي في الإسماعيلية؟

وجه الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، انتقادات مبطنة لرابطة الأندية المحترفة بسبب قرار لعب مباراة الأهلي والإسماعيلي على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فيما سيضطر الزمالك للسفر إلى الإسماعيلية لمواجهة الدراويش.

وقال كارتيرون في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس 2»: «أتمنى توافر مبدأ تكافؤ الفرص في الدوري المصري، على سبيل المثال لا أفهم في الوقت الحالي سبب عدم مواجهة الأهلي لـ الإسماعيلي في الإسماعيلية».

وأضاف المدرب الفرنسي: «إذا خضت كل مبارياتك في أفضل الظروف، فهذا لا يعتبر دوري وإنما بطولة مجمعة لفريق واحد، لماذا سيذهب الزمالك إلى الإسماعيلية والأهلي لم يذهب؟».

وأوضح: «أتمنى مواجهة الأهلي مجددا في نهائي إفريقيا، الزمالك ليس مرشحا للقب الدوري لأننا لم نقم بأي تعاقد، لكنني أعشق مثل هذه التحديات».

وواصل: «لا يمكننا فعل شيء في أزمة شيكابالا، هو موقوف وعلينا التركيز على باقي اللاعبين، حزنا بكل تأكيد على غيابه».

وأتم: «لا أعرف سبب إيقاف لاعبي الزمالك في كل مرة نتوج ببطولة. حدث هذا في الدوري، ومن قبل في كأس السوبر المصري، وحتى في دوري الناشئين».