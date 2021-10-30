قفزة غير مسبوقة لإصابات كورونا في روسيا خلال 24 ساعة

شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في روسيا زيادة غير مسبوقة، وذلك بعد تسجيلها أكثر من 40 ألف حالة جديدة.

ونقلت قناة "روسيا اليوم"، عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا - اليوم السبت - رصدها 40 ألفًا و251 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 39 ألفًا و489 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر حصيلة يومية منذ بداية الجائحة.

ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو بواقع 7267 حالة، تليها ثاني أكبر مدن البلاد سان بطسربورج بـ3578 حالة، ومقاطعة موسكو 2680 حالة، ثم مقاطعة سامارا 1405 حالات.

في الوقت نفسه، ارتفعت حصيلة الوفيات من جرّاء الفيروس بواقع 1160 حالة وفاة، مقابل قفزة غير مسبوقة بـ1163 وفاة أمس، فيما تماثل 28909 مرضى.

إجمالًا، سجلت روسيا منذ بداية الجائحة، ثمانية ملايين 472 ألفًا و797 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 237 ألفًا و380 حالة وفاة وسبعة ملايين و331424 حالة شفاء.