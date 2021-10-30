قالت الفنانة إلهام شاهين، إنّها استمتعت خلال مهرجان الجونة وقضت وقتًا لطيفًا، وشاهدت أفلامًا وحضرت ندوات ومعارض.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت" على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة: "شاهدت أفلاما لا تتاح لي الفرصة لرؤيتها إلا من خلال المهرنات".

وأشارت إلهام إلى أن الفيلم الفلندي "الرجل الأعمى الذي لم يشاهد تايتنك"، يستحق أن يحصل على جميع الجوائز لأنه فن ساحر وراقي وإنساني.

وأوضحت أنّ شقيقتها إيناس شاهين هي التي اختارت لها فساتينها في مهرجان الجونة السينمائي، مردفة: "أنا بثق في ذوقها وهي عارفة أيه اللي يليق عليّ".

