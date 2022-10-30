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قال الدكتور أحمد طلب رئيس منطقة المنيا الأزهرية، إن المنطقة ستقيم اليوم الأحد، بطولة اختراق الضاحية لطلاب المرحلة الثانوية لللمعاهد الأزهرية لمحافظة المنيا.

وأضاف "طلب" أن السباق سيبدأ من قرية البرجاية وينتهي بدوان عام المنطقة تنفيذا لخطة الأنشطة الرياضية بالمنطقة، وضمن فعاليات مبادرة "أنا الراقي بأخلاقي" بهدف ترسيخ المبادئ والقيم الأخلاقية وتوعية الشباب بأهمية الصحة والتمسك بتعاليم الدين ونبذ الأفكار والظواهر الدخيلة على المجتمع وتعزيز الانتماء للوطن.

ومن المقرر أن يشرف علي تنفيذ البطولة الدكتور اشرف عبدالمنعم احمد منسق المبادرة بالمنطقة ومحمد فتحي صلاح مدير إدارة رعاية وقسم التربية الرياضية بالمنطقة، والاشتراك بالتحكيم والتنظيم صفوة من موجهي ومعلمي التربية الرياضية بالإدارات والمعاهد.