تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة، غدا الاثنين، ندوة "التفكير الفلسفي في الإسلام"، بحضور الكاتب عماد العادلي لمناقشة عدد من قضايا الفلسفية المعاصرة وتبسيطها للجمهور، وذلك في تمام الساعة الخامسة ونصف مساء.

كما تتناول الندوة حضارات الشرق القديم والفكر الفلسفي الخاص بها، ثم الحديث عن الفلسفة المتخصصة، والتي بدأت مع الفكر اليوناني ومرحلة ما قبل سقراط.

ومن جهته، قال نبيل حلمى رئيس جمعية مصر الجديدة، إن الهدف الرئيسى ليس الحديث عن تاريخ الفلسفة فقط، بل لتعريف الجمهور العام كيفية التفكير الفلسفي والمقصود من المعنى الحقيقي لعلم الفلسفة.

يذكر أن عماد العادلي، مستشار ثقافي ومدير التحرير الأدبي بمركز الهالة الثقافي، ودارس للفلسفة، والحقوق من جامعة القاهرة وعين شمس، وأكمل الدراسات العليا في الفلسفة الإسلامية بمعهد الدراسات الإسلامية، ويقدم سلسلة لقاءات فكرية وفلسفية، بكبرى المكتبات والجامعات المصرية، بهدف طرح الأفكار الفلسفية بصورة بسيطة لتناسب المتلقي غير المتخصص، فضلا عن عرض تاريخ الفلسفة والفلاسفة بشكل منهجي يناسب المتلقي الراغب في فهم الأفكار الفلسفية ومعرفة التاريخ الفلسفي.