وزراء الخارجية العرب يستأنفون اجتماعهم التحضيري لقمة الجزائر

استأنف وزراء الخارجية العرب في الجزائر، اليوم الأحد، أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والمقرر يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل.

ويبحث الاجتماع استكمال النظر في مناقشة مشروع جدول أعمال القمة، وكذلك مشاريع القرارات قيد الدراسة، بإلإضافة إلى استكمال الموضوعات المرفوعة من قبل المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين التي عقدت على مدار الأيام الماضية.

وكان اليوم الأول للاجتماع أمس السبت قد شهد تسليم الرئاسة الدورية للقمة العربية في دورتها الـ31 من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي إلى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج للجزائر رمطان لعمامرة، وذلك بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.