قالت وزارة الخارجية البولندية، إن وارسو وشركائها في الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم مزيد من المساعدة لأوكرانيا في نقل البضائع الأساسية بعد انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب.

وأضافت الوزارة على حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" أن قرار روسيا الانسحاب من الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة والذي مكن أوكرانيا من تصدير الحبوب عبر البحر الأسود يقدم "دليلا إضافيا على أن موسكو ليست على استعداد لدعم أي اتفاقيات دولية"، وفقا لما نشرته صحيفة "جارديان" البريطانية في نبأ عاجل.

ودان حلفاء كييف، بما فيهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، قرار روسيا الانسحاب من الاتفاق، الموقع بوساطة الأمم المتحدة، للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية من ثلاثة موانئ على البحر الأسود.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حث روسيا، اليوم الأحد، على إعادة النظر، حتى بشأن ما قاله نائب روسي عن استعداد موسكو "لاستبدال الحبوب الأوكرانية بالكامل".

وعلقت روسيا الاتفاق بعد هجمات بطائرات من دون طيار على سفنها البحرية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها. وصدرت أوكرانيا منذ أغسطس الماضي نحو 9 ملايين طن من المواد الغذائية، بما في ذلك القمح والذرة، بموجب الاتفاق.

وأغلقت العقود الآجلة للقمح، يوم الجمعة الماضي، عند أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع وسط مخاوف بشأن الطلب، لكنها قد تقفز مرة أخرى بعد الخطوة الروسية.

ويعرض قرار روسيا تعليق المشاركة في اتفاق البحر الأسود، للخطر، طريق التصدير الرئيسي للحبوب والأسمدة التي تشتد الحاجة إليها لمعالجة أزمة الغذاء العالمية الناجمة عن حربها ضد أوكرانيا.