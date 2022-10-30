المصري: نثق في إيهاب جلال ونحتاج دعم الجماهير

أكد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبوعلي، ثقته الكاملة في القيادة الفنية لإيهاب جلال مع الفريق البورسعيدي، بعد البداية السيئة للفريق في افتتاحية الدوري العام، وتحسن نتائج الفريق بعد الوصول للجولة الثالثة من المسابقة المحلية.

وتعرض المصري تحت قيادة مدرب المنتخب السابق إيهاب جلال، في افتتاح الدوري لهزيمة قاسية أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 3-0، وفي الجولة الثانية تعادل الفريق البورسعيدي مع بيراميدز سلبيًا.

ونجح المصري أمس السبت، في تحقيق أول 3 نقاط بالموسم الجديد، بعد الفوز على إنبي بنتيجة 2-0، بهدفي سجلهما مروان حمدي، والجزائري درغوم.

عضو مجلس إدارة النادي المصري، ياسر يحيى، صرح للمركز الإعلامي لناديه:" لدينا ثقة كاملة في إيهاب جلال وبقية عناصر الجهاز الفني، في تحسن الأداء بالفترة المقبلة ومعالجة الأخطاء، خلال فترة التوقف المقبلة".

وأضاف:" حافظنا على القوام الأساسي للفريق، وقمنا بتدعيم الصفوف بعدد من اللاعبين المميزين".

وأتم:" نحتاج المساندة ودعم الجماهير للفريق في الفترة المقبلة، من أجل مواصلة التحسن للأفضل".