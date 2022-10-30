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مسؤول فلسطيني يحذر من تصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر في: الأحد 30 أكتوبر 2022 - 9:38 ص | آخر تحديث: الأحد 30 أكتوبر 2022 - 9:38 ص

حذر مسؤول فلسطيني، اليوم الأحد، من تصاعد اعتداءات المستوطنين في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" اليوم عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس قوله إن "هناك مؤشرات بتصاعد هجمات المستوطنين، والقيام بأعمال إرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين، وممتلكاتهم، عقب مقتل أحد المستوطنين في مدينة الخليل، يوم أمس".

وأضاف أن "الليلة الماضية شهدت الكثير من الاعتداءات، وتكسير عدد من المركبات في محيط محافظة نابلس"، داعيا إلى "إعادة تفعيل لجان الحراسة في القرى والبلدات المحاذية للمستوطنات؛ تحسبا لأي اعتداءات قد تطال حياة المواطنين".

ووفق الوكالة، "انتشر المستوطنون بكثافة في الشوارع والمفترقات جنوب نابلس، وهاجموا مركبات المواطنين المارة، ما أدى إلى تحطيم زجاج وتضرر عدد منهم".

يذكر أن الوضع في الضفة الغربية متوتر للغاية منذ شهور، وتكررت أعمال العنف بين المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين في الأراضي التي تحتلها إسرائيل.


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