محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية في خطة رد الشيء لأصله في عدد من شوارع مدينة كفر سعد

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الأعمال الجارية ضمن خطة رد الشيء لأصله في عدد من شوارع مدينة كفر سعد.

وأوضح بيان أصدرته الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، أن الخطة تتضمن شارع «بنك مصر القديم» بطول 300 متر، وعرض 17 مترا، وأيضًا

«شارع مبارك» بطول 400 متر، وعرض 20 مترا، والشارع الواصل من أمام الموقف حتى شارع المحولات، بطول 700 متر، ومتوسط عرض 10 أمتار.

وأضافت عوض، أنه يجري التنفيذ وفقًا للخطة التي تم إعدادها لرفع كفاءة الشوارع، مؤكدة ضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية والجدول الزمني المحدد، لجميع الشركات المسئولة عن رفع كفاءة الشوارع.