• لطفي بوشناق يطرح «وا أمتاه» ويستعد لتسجيل ثلاث أغانٍ جديدة عن المقاومة

• هانى شاكر يغنى: «الهوية عربى»... وعلى الحجار: «من فوقنا من سابع سما»

• أحمد سعد يعيد طرح «غصن الزيتون» بعد حذفها بسبب المشاهد الدموية الصعبة.. وعزيز الشافعى يعلن عن أحدث أعماله «قولوا لولادكم»





بعد أن أعلن عدد كبير من نجوم الطرب تأجيل حفلاتهم الغنائية تضامنا مع أهل غزة، والقضية الفلسطينية، وحدادا على أرواح الشهداء الذين يقتلون بدم بارد من قبل المحتل الإسرائيلى، اتجه عدد من المطربين المصريين والعرب لغناء أغان وطنية ترصد معاناة هذا الشعب، وتساعدهم على الاستمرار فى المقاومة، إيمانا بدورهم وواجبهم فى إيقاظ الوعى العام، وقدرتهم على فضح الممارسات التى ترتكبها دولة إسرائيل المحتلة لأهل غزة، من مجازر وإبادة وتهجير قسرى، بأصواتهم وألحانهم، وبقاعدتهم الجماهيرية الكبيرة.

كان الفنان التونسى لطفى بوشناق من أوائل المطربين العرب الذين شرعوا فى إعداد وطرح أغان عن فلسطين، عقب تخليه عن لقب سفير النوايا الحسنة لدى منظمة الأمم المتحدة، احتجاجا على الصمت الرهيب لهذه المنظمة أمام ما يحدث فى حق المدنيين الأبرياء الفلسطينيين.

وتحمل أغنيته الأولى التى طرحها عبر المواقع الإلكترونية المختلفة، اسم «وا أمتاه» كلمات فيصل الشريف، ويقول فى مطلعها: وا أمتاه الصمت قد أردانا.. إنا سئمنا الجور والطغيانا.. سفك العداة دماءنا فى غزة.. والغرب قد كانوا لهم أعوانا.

كما يستعد لطرح ثلاث أغان جديدة عن فلسطين، منها أغنية «نشيد القدس» و«يأسنا» وأخيرا «أيها الغاضب».

ومؤخرا طرح الفنان هانى شاكر أغنية «الهوية عربى» عبر التطبيقات والمنصات الموسيقية فى إطار تضامنه مع أهل غزة، والتى أهداها لجموع الشهداء الفلسطينيين.

أغنية «الهوية عربى» من كلمات أسامة حسن، وألحان مصطفى شكرى وتوزيع أحمد أمين، وتقول بعض كلماتها: «أنا فى الهوية عربى، وفصيلة الدم أقصى رام اللَّه يافا عكا، والقدس خليل، وغزة وفى حيفا ليا ذكرى، وفى نابلس ألف قصة، أَنا وجعك فيا علم، حسيت أوجاع بدالك، خسران اللى يعاديكى، ونهايته بكرة هالك، الكل أكيد حزين، فى رقابنا أَلف دين.

وتحت شعار «النصر جاى أكيد» طرح الفنان على الحجار أغنية وطنية تحمل اسم «من فوقنا من سابع سما» عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، والمنصات الرقمية المختلفة، مصحوبة بفيديو كليب يعكس بسالة الشعب الفلسطينى وقوته فى مقاومته للاحتلال الإسرائيلى، وعزيمته التى لا تثبط، حتى لو راح منهم مئات الشهداء.

وتقول بعض كلمات الأغنية: من فوقنا من سابع سما شاهد على الأحداث، وإن فات سنين قصتنا عايشة محفوظة وسط الناس، أبطال تعيش وتضحى لأجل الحلم والأجيال، ولأجل أرض اختارها رب ميمسهاش خناس، عايزين يصفوا حلم أمة بتحلمه لسنين، ويفرقوا الشمل اللى ما يقدر عليه القادرين.

واحتلت أغنية «غصن الزيتون» للمطرب أحمد سعد المركز الـ16 للأغانى الأكثر استماعا على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهى الأغنية التى أهداها «سعد» للشعب الفلسطينى، والتى تم حذفها من منصة «يوتيوب» بعد طرحها بـ24 ساعة بسبب تضمن فيديو كليب الأغنية مشاهد تدمى القلوب للأطفال والنساء الذين يقتلون بسبب قصف غزة، واضطر أحمد سعد لتحميل الأغنية على صور فقط، وطرحها مرة أخرى على المنصة، لتحقق نسب مشاهدة كبيرة.

أغنية «غصن الزيتون» تأليف حسام طنطاوى وألحان محمدى وتوزيع موسيقى محمد عاطف الحلو، وتقول بعض كلماتها: «غصن الزيتون بدل ما بيغطينا ده متغطى دم، والطفل شايل لعبته، وفى قلبه شايل ألف هم، داير بيكتب على الحيطان.. أرضى أهم، والأقصى نادى وصوته فيه نبرة ألم، وما بين شهيد وما بين جريح، بكى محمد والمسيح، القدس راجعة لأهلها».

وبعد أن طرح الشاعر والملحن عزيز الشافعى أغنية «يا ضمير العالم»، التى تتحدث عما يحدث فى فلسطين وحربهم مع الاحتلال الإسرائيلى، وتجمع الأغنية بين اللغتين العربية والإنجليزية، غناء عاليا صبحى ووعد، ومن كلماته وألحانه، وتوزيع أحمد وجيه.

قام عزيز مؤخرا بالتنويه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عن استعداده لطرح اغنية جديدة تحمل اسم «قولوا لولادكم» ونشر بوستر الصورة تحمل صورته برفقة شاب يحمل علم فلسطين وبجوارهما مسجد قبة الصخرة ومن الخلف تظهر صواريخ المحتل الإسرائيلى وهى تقصف المدنيين فى غزة.

ومنذ أيام قليلة، طرح المطرب محمد عدوية، أغنية لدعم الشعب الفلسطينى ضد ما يواجه من قوات الاحتلال، وتحمل اسم «أرض غزة»، وهى من ألحان عبدالرحمن حامد، وكلمات محمد عبدالجابر، وتوزيع محمد رستم.

وتقول بعض كلمات الأغنية: قالوا عليكى يا أرض غزة إن الشهادة عليكى لذة، يشتاق لها الصابرين، وكل نقطة دم نازلة تغسل ضماير فينا ندله، لأننا ساكتين، ياه يا أرض غزة يا أرض طاهرة، يا أرض المسيح.

ورغم أن المطرب رامى صبرى طرح أغنيته «القضية مكملة» منذ قرابة عامين، لكن بسبب الأحداث التى تشهدها غزة حاليا، تم إحياء الأغنية مرة أخرى، خاصة بعد أن قام بعض الشباب بترجمة كلماتها بلغة الإشارة للصم والبكم، لتوصيل رسالة الأغنية على نطاق أوسع حتى لمن حرموا نعمة السمع والكلام، وتم تداول «القضية مكملة» على نطاق واسع.

يشار إلى أن أغنية «القضية، هى من ألحان رامى صبرى أيضا، وكلمات تامر حسين، وتم طرح هذا الأغنية فى عام 2021، ضد اعتداءات جيش الاحتلال المستمرة، والتى أسفرت عن مقتل وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين، فى محاولات لتهجيرهم من حى الشيخ جراح.

تقول بعض كلمات الأغنية التى ترصد مشهد ابتسامة شاب فلسطينى أثناء اعتقاله من قبل جنود إسرائيل:

بيبتسملك مش جبان.. بُص الشجاعة اللى ف عينيه..الأرض أرضه من زمان.. إنت اللى مِتاقِل عليه..طمعك وجشعك دول عموك..من الإنسانية جردوك.. وبقيت شايفها أرض أبوك.. مش أرضهم ولا أرضنا.

وتضامنا مع الشعب الفلسطينى ضد الاحتلال الاسرائيلى بعد عمليات القصف المستمرة على المدنيين، قام المطرب حمزة نمرة بإعادة غناء مجموعة من الأغانى الفلسطينية منها«يا ظريف الطول» بمشاركة فرقة موسيقية أردنية فلسطينية، وكلماتها من التراث الفلسطينى والتى تقول:

يا ظريف الطول وقف تقلك رايح عالغربة، وبلادك احسنلك، خايف يا ظريف تروح وتتملك وتعاشر الغير وتنسانى، أنا يا ظريف الطول وين مغرب وين قولى لمين كتبنا هادا اللحن، والمغترب كيف ما يعود ويحن إلا ما يسمع منا مجاورنا يا ظريف الطول الحج.

ومن جانبها طرحت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، أغنية وطنية تحمل اسم «الشعب البطل» عن أحداث غزة، من كلمات سائد العجيمى، ألحان محمد بشار، توزيع موسيقى خالد مصطفى.

تقول بعض كلمات الأغنية: أنا وقت الجد وعند الرد طوفان، ومد فلسطينى من فوق الأرض وتحت الأرض، وأنا اسمى فلسطينى.

كما أعلن المؤلف مدحت العدل عن تنظيم حفل بالتعاون مع وزارة الثقافة، والمايسترو سليم سحاب، يحمل اسم «ليلة لفلسطين»، وجمع تبرعات لحساب غزة على الهواء، بالإضافة إلى التبرع بالدم.

وقال فى تصريحات له أن الحفل يتضمن إعادة تقديم أوبريت «الحلم العربى» و«القدس هترجع لنا» اللذين شارك فيهما نخبة من نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى.

وقال الكاتب والسيناريست مدحت العدل، أن هذه الأعمال الفنية التى قدمها بخصوص القضية الفلسطينية، ساهمت فى تعريف أجيال عديدة تفاصيل القضية، والتى ما زالت موجودة فى الذاكرة، مستشهدا بتصدرها «التريند» على مواقع التواصل الاجتماعى فى الفترة الأخيرة، ما يدل على بقائها داخل وجدان المشاهد المصرى.

وذكر أن كل من الفنان حسين فهمى وليلى علوى ويسرا وفردوس عبدالحميد، لبوا دعوته لعمل بروفات على هذا الحفل، وما زال فى انتظار مشاركة العديد من الفنانين.