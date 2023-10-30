محافظ الغربية يتفقد منافذ المحلة وسمنود للتأكد من تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع

واصل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولاته الميدانية المفاجئة لتفقد الأسواق والمنافذ التجارية لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي يأتي تنفيذها وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

فاجأ محافظ الغربية عددا من المحال التجارية، ومنافذ بيع السلع الغذائية، ومنفذ معا ضد الغلاء بحي أول المحلة ومركز ومدينة سمنود، وذلك ضمن متابعته الدورية لتوافر السلع الغذائية الأساسية بالمنافذ والأسواق.

ووجه المحافظ خلال الجولة، بضرورة توافر جميع السلع التي يحتاج إليها المواطن، وخاصة السلع الاستراتيجية من "الزيوت، والسكر، والأرز، والألبان"، وضرورة تنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات.

كما شدد على ضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول لضمان تلبية جميع احتياجات المواطنين من السلع المعروضة، ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، بالاضافة إلى وضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطنين.

وحرص المحافظ على الاستماع لآراء المواطنين في منفذ "معا ضد الغلاء"، مؤكدا أن المحافظة تحرص على التوسع في إقامة المنافذ وتوفير احتياجات المواطنين، مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات.

وأكد محافظ الغربية، ضرورة المتابعة الدورية لما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة بجميع المدن بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق والمحال التجارية والمولات، ومتابعة ما يتم رصده من شكاوى المواطنين حال وجودها، مشددا على تكثيف اللجان من التموين والجهات المعنية لمنع أي محاولات لإخفاء السلع، أو عدم وضع التسعيرة، والتعامل الفوري مع أي محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع.