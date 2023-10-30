رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد يتوقع تمرير قانون دعم إسرائيل هذا الأسبوع

قال الرئيس الجديد لمجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إنه يتوقع أن يمرر المجلس الذي يقوده الجمهوريون قانون دعم إسرائيل هذا الأسبوع متحديا طلب الرئيس جو بايدن بحزمة أوسع لتشمل أيضا دعم أوكرانيا.

وقال جونسون لبرنامج "صنداي مورنينج فيوتشرز" على شبكة "فوكس نيوز" اليوم الأحد "سوف نمرر مشروع قانون مستقل لتمويل إسرائيل هذا الأسبوع في المجلس.. نرى أن هذه حاجة ملحة وعاجلة".

وكان جونسون، النائب الجمهوري من ولاية لويزيانا والذي لم يكن معروفا جيدا، وتم انتخابه رئيسا لمجلس النواب الأسبوع الماضي، قد قال إنه يعتزم فصل مشروعي القانونين الخاصين بمساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل وأوكرانيا. وقال اليوم الأحد إنه يرى أن مشروع القانون المنفصل لإسرائيل سيحصل على دعم من الحزبين في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جونسون قوله "يجب ألا نضيع مزيدا من الوقت وأعتقد أننا سنمرره في المجلس هذا الأسبوع".

وكان قد قال في وقت سابق إن الجمهوريين في المجلس سيقترحون حزمة بقيمة 5ر14 مليار دولار لإسرائيل، بزيادة طفيفة عن الحزمة التي طلبتها إدارة بايدن.