جيه بي مورجان يتوقع انكماش الاقتصاد الإسرائيلي 11% في الربع الأخير

قال بنك جيه بي مورجان تشيس آند كو الأمريكي العملاق إن الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 11% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، في ظل تصاعد الحرب مع حركة حماس في قطاع غزة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أن محللين بالبنك، ومن بينهم نيكولاي ألكساندرو تشيديسيوك، كتبوا في مذكرة مؤرخة بتاريخ 27 أكتوبر، أن التوقعات الأولية للبنك عن التأثير الاقتصادي للصراع الذي اندلع في السابع من الشهر الجاري عندما اجتاح مقاتلو حماس الجنوب الإسرائيلي، كانت "متفائلة للغاية".

وقالت إنها(المذكرة) صدرت قبل حوالي 24 ساعة من بدء إسرائيل اجتياحها البري المتوقع على نطاق واسع لقطاع غزة، والذي تسيطر عليه حماس، فضلا عن تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحرب "طويلة وصعبة".

وقالت بلومبرج إن توقعات البنك هي من بين التوقعات الأكثر تشاؤما لمحللي وول ستريت حتى الآن. وباع مستثمرون بالفعل وبكثافة أصولا إسرائيلية. وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة تل أبيب بنسبة 11% بالعملة المحلية منذ السابع من الشهر الجاري، بينما هوى الشيقل إلى أدنى مستوياته منذ عام 2012.