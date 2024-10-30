الحدود يحصل على أول ركلة جزاء في الموسم الجديد من الدوري

حصل حرس الحدود على أول ركلة جزاء في الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، موسم 2024-25، خلال مواجهة سموحة في افتتاحية الدوري.

سموحة يحل ضيفًا على سموحة مساء اليوم، الأربعاء، في افتتاح الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، وكان من المقرر أن تنطلق المباراة في الخامسة مساءً، ولكنها تعطلت بسبب مشكلة تقنية، بعد نزول الفريقين وطاقم التحكيم.

وينطلق اليوم الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، بنظامه الجديد الاستثنائي، حيث تلعب الفرق كلها دوري من دور واحد، ثم تتنافس فرق الصدارة حتى المركز التاسع على الدوري، وفرق النصف الثاني لتجنب الهبوط.

وحصل حرس الحدود على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بعد لمسة يد على مدافع سموحة، نفذها محمد أشرف روقا بنجاح في الدقيقة 45+1.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم سموحة 2-1، حيث كان محمود صابر افتتح التسجيل في الدقيقة 34 من تصويبة، معلنًا عن أول أهداف الموسم الجديد.