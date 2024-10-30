أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية للصحفيين في الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، عن فوز الكاتب الصحفي بجريدة الوفد رزق الطرابيشي، بمنصب رئيس النقابة لدورة ثانية، وذلك بواقع 83 صوتًا، مقابل 43 صوتًا لمنافسه شوكت سعد، من إجمالي 130 ناخبًا الذين أدلوا بأصواتهم في جولة الإعادة، أبطل منهم 4 صحفيين أصواتهم.

فيما فاز كلٍ من: "بسمة الشحات، ورامي ياسين، وخالد الأمير"، بنصف مقاعد عضوية المجلس، وذلك في الانتخابات التي أدلى فيها بأصواتهم في الجولة الأولى 149 ناخبا منهم 146 صوتا صحيحًا، و3 أصوات باطلة من إجمالي عدد المقيدين بكشوف الناخبين وقوامهم 190 صحفيا.

وكانت اللجنة أغلقت باب الاقتراع، وبدأت أعمال فرز أصوات الناخبين على منصب رئيس النقابة، و3 من أعضاء المجلس، بدلًا من الذين انتهت مدة عضويتهم، وذلك داخل مقر النقابة في محطة الرمل.

وتولت هيئة النيابة الإدارية، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات في الإسكندرية، بلجنة قضائية يترأسها المستشار حمزة فؤاد، وعضوية المستشار شريف طلعت، وذلك بدءً من عملية التصويت مرورًا بفرز الأصوات، وانتهاءً بإعلان النتيجة.

وحضر إجراء الانتخابات، نقيب الصحفيين، خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم، سكرتير النقابة، ومحمد سعد عبد الحفيظ، ومحمد الجارحي، وهشام يونس، ومحمد خراجة، ومحمد يحيى، ودعاء النجار.

وتنافس على منصب رئيس النقابة الفرعية 3 مرشحين، وهم: شوكت سعد، ونبيل أبو شال، ورزق الطرابيشي، وعلى عضوية المجلس 6 مرشحين، وهم: أحمد بسيوني، وخالد الأمير، وهاني العوضي، وبسمة الشحات، ورامي ياسين، أشرف حامد.

وبدأ فتح باب تسجيل الأسماء في الجمعية العمومية، والتصويت لانتخاب رئيس النقابة الفرعية، والتجديد النصفي للأعضاء منذ الساعة 10 صباحًا، وحتى 5 مساءً.

ونظرًا لعدم حصول أي مرشح على منصب رئيس النقابة الفرعية على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للناخبين، جرت الإعادة بين الحاصلين على أكثر الأصوات "رزق الطرابيشي، وسوكت سعد"، وذلك من الساعة 7.30 وحتى 9.30 مساء، وجاء الفوز بالأغلبية النسبية، بعد فرز الأصوات.