مجلس الأمن الدولي يحذر من محاولات حل أو تقليص الأونروا

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أعلن أعضاء مجلس الأمن الدولي معارضتهم محاولات "حل أو تقليص" وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، محذرين من هذه المحاولات.

جاء ذلك في بيان أدلى به أعضاء المجلس، الأربعاء، عقب موافقة البرلمان الإسرائيلي على مشاريع قوانين تشمل حظر أنشطة الأونروا.

وأكد مجلس الأمن أنهم يدركون الدور الرئيسي للأونروا، وأن الوكالة تشكل العمود الفقري للمساعدات الإنسانية في غزة، وفقا لوكالة الأناضول.

وحذر البيان من "أية محاولة لحل أو تقليص عمليات الأونروا وصلاحياتها".

ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى الامتثال لالتزاماتها الدولية، وطالب جميع الأطراف السماح للأونروا بالقيام بواجبها.

وأشار إلى أن الأونروا اتخذت خطوات سريعة في أعقاب الادعاءات الموجهة ضدها، ودعا إلى اتخاذ خطوات لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة وفقا للقانون الدولي.

وأعرب عن تقدير أعضائه لعمل موظفي الأونروا، مشددا على أهمية قدرة الوكالة على مواصلة خدماتها دون انقطاع.

والاثنين، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، حظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.