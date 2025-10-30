ورشة في كتابة السيناريو لمريم نعوم في مهرجان البحرين السينمائي مطلع نوفمبر المقبل

أعلن مهرجان البحرين السينمائي الدولي في دورته الجديدة التي تبدأ غداً الجمعة الموافق 31 أكتوبر، عن إقامة ورشة في فن كتابة السيناريو تقدمها المؤلفة والسيناريست المصرية مريم نعوم تحت عنوان "سرد من القلب"، وذلك يوم الإثنين المقبل الموافق 3 نوفمبر في قاعة ريل بسينما البحرين في العاصمة المنامة.

وقالت إدارة المهرجان في بيان لها "كل قصة تبدأ بدقة قلب..موعدكم مع مريم نعوم في ورشة "من القلب: رحلة في فن كتابة السيناريو"، حيث تلتقي الكلمات باللحن والمشاعر تجد لها طريقاً والقصص تولد من رحم الحقيقة".

ومن المقرر أن تتحدث مريم نعوم مع الحضور عن كواليس الكتابة الدرامية، متحدثة عن كيفية تحويل المشاعر الإنسانية إلى حكايات نابضة بالحياة، كما ستتطرق إلى تجربتها في أعمال تركت بصمة قوية في الدراما المصرية والعربية، مثل مسلسل "سجن النسا" و"خلي بالك من زيزي" و"لام شمسية" وغيرها من الأعمال الفنية التي ناقشت فيها قضايا انسانية مهمة.

وتتضمن فعاليات المهرجان، في يومه الأول ورشة "فن الفكرة وتصميم العوالم في الألعاب وأفلام التحريك"، كما يحل المخرج كريم الشناوي في جلسة حوارية بعنوان "جرأة الحكاية وصناعة الصورة"، ويشهد اليوم الثاني ندوة "صناعة الإنتاج: كيف تولد القصص العظيمة على الشاشة"، إلى جانب جلسة حول الموازنة بين الفن والتجارة في الكتابة والإنتاج يقدمها الروائي المصري هيثم دبور.