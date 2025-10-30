محافظ المنيا يفتتح ميدان النيل بعد تطويره وتركيب شاشة عملاقة لمتابعة افتتاح المتحف المصري الكبير

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مساء اليوم الخميس، ميدان النيل بمدينة المنيا بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشامل ورفع الكفاءة، ليعود الميدان إلى رونقه الحضاري بما يليق بمكانة المدينة وتاريخها العريق، في إطار جهود الدولة لتطوير الميادين العامة وتحسين المظهر الجمالي للمدن.

ورافق المحافظ خلال الافتتاح الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، والدكتور محمد أنيس، سكرتير عام المحافظة، واللواء أ.ح أحمد جميل، السكرتير المساعد، والدكتور كامل العبد الله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة القناة للسكر، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور ولاء مصطفى، استشاري تطوير الميادين بالمحافظة، ورحاب توفيق، مدير فرع ثقافة المنيا، وعدد من القيادات التنفيذية.

وشهد الافتتاح عرضًا فنيًا لفرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة المنيا، قدّمت خلاله لوحات تراثية مميزة، كما شارك طلاب التربية والتعليم بفقرات تحاكي الطقوس الفرعونية القديمة احتفالًا بالمناسبة، وسط حضور جماهيري كبير.

وأكد المحافظ أن مشروع تطوير ميدان النيل يأتي ضمن خطة الدولة لدعم جهود التنمية ورفع كفاءة وصيانة الطرق والميادين، باعتبارها أحد أهم شرايين التنمية بالمحافظات، موجهًا الشكر لشركة القناة للسكر على مساهمتها المجتمعية الفاعلة في تنفيذ المشروع، بما يعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص لخدمة المجتمع المحلي.

وأضاف اللواء كدواني أن تركيب شاشة عرض ضخمة بالميدان لبث المناسبات الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، يعكس توجه المحافظة نحو جعل الميادين الكبرى ساحات حضارية مفتوحة تجمع المواطنين حول الأحداث الوطنية المهمة.