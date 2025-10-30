المستشار الألماني: نرغب بتوسيع شراكتنا الوثيقة مع تركيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الخميس، عن رغبته في توسيع "الشراكة الوثيقة" القائمة بين بلاده وتركيا، بشكل أكبر.

جاء ذلك بتدوينة نشرها على منصة "إكس"، قبيل بدء فعاليات زيارته إلى أنقرة التي وصلها أمس الأربعاء تلبية لدعوة تلقاها من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال ميرتس: "تربطنا بتركيا علاقات مميزة ومتعددة الجوانب في السياسة الخارجية والأمنية، بالإضافة إلى مجالات الهجرة والطاقة والتجارة".

وذكر أنه سيلتقي بالرئيس أردوغان خلال زيارته الحالية، مضيفاً: "أريد توسيع شراكتنا الوثيقة بشكل أكبر. ولهذا السبب أنا في أنقرة".

وتستغرق زيارة المستشار الألماني إلى تركيا يومين، بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أمس الأربعاء.