قلق أوروبي من قرار إسرائيل منع زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين

أبدى دبلوماسيون وسفراء أوروبيون في تل أبيب، الخميس، قلقهم العميق من قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين، وحذروا من أن القرار "يشكل خطأً فادحًا" ويقوّض القانون الدولي الإنساني.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن سفير أوروبي بارز، لم تُفصح عن اسمه، قوله إن "الصليب الأحمر هو الجهة الوحيدة المخوّلة قانونًا بموجب اتفاقيات جنيف مراقبة أوضاع السجناء في حالات النزاع".

وأضاف أن "المنظمة (الصليب الأحمر) طرف محايد ومتخصّص في متابعة شئون المعتقلين، ولها خبرة طويلة في هذا المجال".

وأوضح السفير أن "إسرائيل لم تسمح للصليب الأحمر بزيارة معتقلين من غزة منذ عامين"، متسائلًا: "لا نعرف ما الذي تغيّر في قرار كاتس، لكنه يبدو استمرارًا للسياسة القائمة، وهذا أمر مقلق للغاية".

وقالت الهيئة إن مواقف مماثلة عبّر عنها دبلوماسيون أوروبيون وسفراء أجانب في إسرائيل، دون أن تسميهم، مشيرة إلى أنهم حذّروا من أن "القرار الإسرائيلي قد يضع تل أبيب في عزلة دولية جديدة".

واستنادًا للسفير، فإن "كل الأطراف في النزاعات تتيح للصليب الأحمر أداء مهمته"، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة سمحت بزيارات مماثلة حتى في معتقل غوانتانامو منذ العام 2002".

وأضاف أن تجاهل إسرائيل للضغوط الدولية يثير القلق في العواصم الغربية، وقد يؤدي إلى خطوات دبلوماسية جديدة، لكنه أشار إلى أن التركيز الحالي ما يزال على جهود تحقيق السلام.

وبحسب هيئة البث، بررت تل أبيب رفضها السابق بعدم سماح حركة "حماس" بزيارة الأسرى الإسرائيليين لديها، وفق زعمها، إلا أن هذا المبرر لم يعد قائمًا بعد الإفراج عنهم.

وأشارت الهيئة إلى أن قرار كاتس الأخير "يستند إلى توصية من جهاز الأمن العام (الشاباك)" الذي اعتبر أن الزيارات قد تتيح للسجناء نقل معلومات لعناصر من "حماس"، وفق زعمه.

لكن السفير الأوروبي وصف هذا الادعاء بأنه "عبثي"، مضيفًا: "من السخيف الاعتقاد بأن ممثلي الصليب الأحمر السويسريين سينقلون معلومات. على إسرائيل أن تعيد النظر، فليس لديها ما تخفيه، والسماح بالزيارات يخدم مصلحتها".

وأمس الأربعاء أعلن كاتس عن قراره منع الزيارات عن آلاف الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وفق هيئة البث التي ذكرت أن قائمة الأسماء التي يشملها القرار سرية وتُحدّث بشكل دوري.

وارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، إبادة جماعية بقطاع غزة خلّفت 68 ألفا و643 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا و655 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.