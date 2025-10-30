الإسكندرية ترفع 141 ألف طن مخلفات خلال أكتوبر وتستجيب لـ97% من شكاوى المواطنين

وجّه أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والإدارة العامة للرقابة والرصد البيئي، بالتنسيق الكامل مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية، بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية على مدار الساعة، مع المتابعة المستمرة لشكاوى المواطنين والاستجابة الفورية لها.

وأكد المحافظ أن الهدف هو تحقيق منظومة نظافة فعالة يشعر المواطن بثمارها في الشارع بشكل يومي، مشددًا على ضرورة التعامل السريع مع أي تراكمات للمخلفات أو مشكلات يتم رصدها أو الإبلاغ عنها.

وأوضح بيان صادر عن المحافظة، اليوم، أنه منذ بداية شهر أكتوبر وحتى الآن، تم رفع نحو 141 ألف طن من المخلفات الصلبة من مختلف الشوارع والأحياء، بالإضافة إلى 405 أطنان من المخلفات الطبية الخطرة، وذلك ضمن خطة موسعة لرفع كفاءة منظومة النظافة في المدينة.

وفيما يتعلق بشكاوى المواطنين، استقبلت شركة نهضة مصر خلال نفس الفترة 1,266 شكوى عبر الخط الساخن (17696) وأرقام خدمة العملاء، وتم حل 97٪ منها، إلى جانب ما يتم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشملت الأعمال إزالة المخلفات وتجريف الأتربة وتفريغ الحاويات في عدد من المناطق التي تكررت منها الشكاوى، ومنها: شارع جمال عبد الناصر بمدينة برج العرب، كورنيش المكس بحي العجمي، طريق السادات ببرج العرب، كوبري 3 عيون ومحرم بك بحي وسط، شارع ابن عتيق، محيط مدرسة محسن الجديدة بالمنتزه أول، شارع عثمان بن عفان بحي العجمي، منطقة عبد القادر بحي العامرية، شارع سوق الناصرية، شارع السفن، منطقة خورشيد، شارع عثمان فهمي، قناة السويس أمام عيادات محمد فريد، شارع السيد كريم، شارع سان سابا، شارع البهنساء، وكورنيش الدخيلة أمام البوستة.

وأكدت المحافظة استمرار المتابعة اليومية لأعمال النظافة واستقبال شكاوى المواطنين، لضمان الوصول إلى أفضل مستوى من الخدمات وتحسين جودة الحياة داخل جميع الأحياء.





