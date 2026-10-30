 أسعار الأسماك بسوق العببور للجملة اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 - بوابة الشروق
الجمعة 30 أكتوبر 2026 10:43 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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أسعار الأسماك بسوق العببور للجملة اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026

بسملة عودة
نشر في: الجمعة 30 أكتوبر 2026 - 10:37 ص | آخر تحديث: الجمعة 30 أكتوبر 2026 - 10:37 ص

استقرت أسعار أغلب الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، بينما شهد البلطي انخفاضا ملحوظا.

وجاءت أسعار الأسماك للكيلو على النحو التالي:

- انخفضت أسعار السمك البلطي نحو 14 جنيها لتتراوح بين 68 و70 جنيها، مقابل 81 إلى 85 جنيها خلال تعاملات أمس.
- استقر سعر السمك البياض الأملس ليتراوح بين 150 و250 جنيها.
- استقرت أسعار المكرونة السويسي لتتراوح بين 80 و140 جنيها.
- سجل سعر السردين ما بين 30 و90 جنيها.
- تراوح سعر البوري بين 150 و200 جنيه.
- استقرت أسعار السبيط والكاليماري لتتراوح بين 250 و450 جنيها.
- تراوحت أسعار الكابوريا بين 50 و210 جنيهات.
- استقر سعر الجمبري الصغير ليتراوح بين 200 و400 جنيه.
- تراوحت أسعار الماكريل بين 150 و250 جنيها.

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