أسعار الأسماك بسوق العببور للجملة اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026

استقرت أسعار أغلب الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، بينما شهد البلطي انخفاضا ملحوظا.

وجاءت أسعار الأسماك للكيلو على النحو التالي:

- انخفضت أسعار السمك البلطي نحو 14 جنيها لتتراوح بين 68 و70 جنيها، مقابل 81 إلى 85 جنيها خلال تعاملات أمس.

- استقر سعر السمك البياض الأملس ليتراوح بين 150 و250 جنيها.

- استقرت أسعار المكرونة السويسي لتتراوح بين 80 و140 جنيها.

- سجل سعر السردين ما بين 30 و90 جنيها.

- تراوح سعر البوري بين 150 و200 جنيه.

- استقرت أسعار السبيط والكاليماري لتتراوح بين 250 و450 جنيها.

- تراوحت أسعار الكابوريا بين 50 و210 جنيهات.

- استقر سعر الجمبري الصغير ليتراوح بين 200 و400 جنيه.

- تراوحت أسعار الماكريل بين 150 و250 جنيها.