 انفجار سيارة مفخخة في بلدة عين العروس شمال الرقة السورية - بوابة الشروق
السبت 30 نوفمبر 2019 8:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟

النتـائـج تصويت

انفجار سيارة مفخخة في بلدة عين العروس شمال الرقة السورية

د ب أ
نشر فى : السبت 30 نوفمبر 2019 - 6:43 م | آخر تحديث : السبت 30 نوفمبر 2019 - 6:43 م

انفجرت سيارة مفخخة في بلدة عين العروس( 3 كم جنوب مدينة تل ابيض) بريف الرقة الشمالي ظهر الْيَوْم السبت.

وقال مصدر طبي في مدينة تل ابيض إن " أكثر من 15 شخصا سقطوا قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة في الشارع العام وسط البلدة ، ولَم نتمكن من احصاء أعداد القتلى والجرحى بسبب إسعافهم إلى المشافي التركية في مدينة اقجه قلعة على الحدود السورية التركية ".

وهذا هو الانفجار الثاني في بلدة عين العروس.

وكانت مدينة تل أبيض قد شهدت ستة انفجارات، أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى.

ويسيطر الجيش التركي والجيش الوطني السوري على منطقة تل ابيض بعد إطلاق عملية نبع السلام في التاسع من شهر أكتوبر الماضي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك