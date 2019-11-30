ضبط 5 مجرمين ومقتل زعيمهم «البؤلة» في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة ببورسعيد

تلقى أمن بورسعيد بلاغا بتعدي أشخاص على عامل 32 عاما، أثناء تواجده على إحدى المقاهي بمنطقة شادر عزام في بورسعيد، باستخدام أسلحة نارية كانت بحوزتهم، وإصابته بطلق ناري خرطوش في الصدر والكتف الأيمن؛ مما أدى إلى وفاته، وهروبهم في سيارة ربع نقل.

تمكن فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، ومشاركة قيادات ومفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمني بورسعيد والدقهلية، من تحديد أفراد التشكيل العصابي، وهم: "ح. ع." وشهرته الأسود 38 عاما، و"أ. م." وشهرته الشناوي 22 عاما، و"أ. ع." وشهرته مغاوري 25 عاما، و"م. ا." وشهرته الدقناوي 27 عاما، و"ا. م." وشهرته كباكا 37 عاما، و"م. ح." وشهرته البؤلة 26 عاما، مطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتين قتل واستعراض قوة، و"م. ع." وشهرته حماده عطية 31 عاما، عاطلين مسجلين خطر ومطلوبين في قضايا جنائية وهاربين من أحكام.

تم ضبط المتهمين من الأول إلى الخامس وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة (بندقية آلية بندقية خرطوش، وفردين خرطوش محلي الصنع، و20 طلقة مختلفة الأعيرة)، واعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع السادس والسابع، وأرشدوا عن السيارة المستخدمة مُبلغ بسرقتها بدائرة مركز دمياط لدى ميكانيكي مقيم بدائرة مركز المطرية "ضُبط"، وقيام الأخير بإخفائها لدى عاطل "له معلومات جنائية مقيم بمنية النصر في الدقهلية"، وتبين قيامه بتقطيعها، اعترف أنه على علم بكونها السيارة المستخدمة في الواقعة.

تم مطاردة زعيم التشكيل "المتهم السادس" حتى منطقة كفر علام دائرة مركز منية النصر بالدقهلية، واستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارتي البحث الجنائي بأمني بورسعيد والدقهلية، مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي وإدارة قوات الأمن، وعقب وصول القوات ولدى مداهمتهم مكان تواجده بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاههم على الفور، أحكمت القوات التعامل معه بالمثل إلى أن تم إسكات مصدر النيران.

نتج عن ذلك مقتل زعيم التشكيل، وضبط (بندقية آلية، و2 خزينة لذات السلاح، و5 طلقات من ذات العيار، وكميات لمخدري الحشيش والبانجو، و3 هواتف محمولة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.