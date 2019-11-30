إحالة المقاول محمد علي إلى المحاكمة لاتهامه بالتهرب الضريبى بناء على طلب وزير المالية

قررت نيابة التهرب الضريبي إحالة المقاول والممثل الهارب محمد علي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامه بالتهرب الضريبى.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة تهرب من سداد الضربة المقيمة قانونا، وذلك بعد أن قام بالتلاعب فى سجلات ودفاتر ضريبية وشركات وهمية.

وأضافت التحقيقات، أن التحقيق تمت بناء على طلب وزير المالية، بإحالة المتهم إلى النيابة العامة، وأعقبه طلب تحريك الدعوة الجنائية، حيث إن المتهم بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام الضريبة العامة على المبيعات، تهرب من أداء تلك الضرائب قانونا عن نشاطه، وذلك بأن قام بتقديم خدمة دون الإقرار عنها، وسداد الضريبة المستحقة فى المواعيد المقررة، وذلك بأن أصدر فواتير محملة بضريبة المبيعات حال كونها غير مسجلة.