اللقاء يناقش القضايا العالقة بشأن عمليتى الملء والتشغيل.. والخرطوم تستضيف الاجتماع الثالث أواخر ديسمبر



تستضيف القاهرة، يومى الإثنين والثلاثاء المقبلين، اجتماعا جديدا على مستوى وزراء المياه فى مصر والسودان وإثيوبيا؛ لاستكمال المناقشات الفنية حول القضايا العالقة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

والاجتماع هو الثانى من أصل أربعة جرى الاتفاق على عقدها خلال لقاء وزراء خارجية الدول الثلاث: مصر والسودان وإثيوبيا مع وزير الخزانة الأمريكى ورئيس البنك الدولى، فى واشنطن، مطلع الشهر الحالى.

وقالت وزارة الرى والموارد المائية السودانية، فى بيان صحفى لها، أمس الجمعة، إن الوزير ياسر عباس سيغادر الخرطوم، غدا، ليرأس وفد بلاده المشارك فى اجتماع سد النهضة.

ووفق البيان السوادنى، من المقرر أن تستضيف الخرطوم الاجتماع الثالث فى أواخر ديسمبر المقبل.

وكان المجتمعون فى واشنطن قد اتفقوا على عقد 4 لقاءات عاجلة للدول الثلاث على مستوى وزراء الموارد المائية وبمشاركة ممثلى الولايات المتحدة والبنك الدولى تنتهى بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بحلول 15 يناير 2020.

وشهد الاجتماع الأول، والذى عقد فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تبادل المناقشات الفنية بين الوفود المشاركة بخصوص رؤية كل دوله فيما يخص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بحسب البيان الصادر عن وزارة الموارد المائية والرى المصرية.

وأضاف البيان: «جرت مناقشة العناصر الفنية الحاكمة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد وحالة إعادة الملء، بالإضافة إلى الآلية التنسيقية بين الدول الثلاث، وتم عرض وجهة نظر كل دولة فى هذه العناصر».

ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، المهندس محمد السباعى، إن المقترح المصرى لملء سد النهضة الإثيوبى يعتمد على هيدرولوجيا النيل الأزرق (حجم التصرفات)، ومراعاة فترات الجفاف والجفاف الممتد، عدم إحداث ضرر جسيم على دولتى المصب.