نفت إثيوبيا عبر حساب "حقائق حالة الطوارئ" المقرب لحكومة أبي أحمد، التقرير الذي نشره الموقع الإخباري "سودان بوست" مساء أمس الأول، عن طرد أديس أبابا البعثة الدبلوماسية لدولة جنوب السودان.

وذكر الحساب صباح اليوم إن هذا التقرير يتضمن "معلومات خيالية".

وكان التقرير قد ذكر أن الخارجية الإثيوبية منحت بعثة جنوب السودان التي تعتبر أحدث دولة في العالم وأفريقيا، مهلة 72 ساعة لمغادرة أراضيها.

وزعم التقرير أن السبب هو تواجد عدد من زعماء التجراي، الذي تحاربهم الحكومة المركزية حاليا، في العاصمة الجنوب سودانية جوبا.

ومن المقرر أن يلقي صباح اليوم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد خطابا أمام البرلمان يستعرض فيه مستجدات الحملة العسكرية على إقليم تجراي.