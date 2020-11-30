 إثيوبيا تنفي طرد بعثة جنوب السودان.. وأبي أحمد يلقي خطابا أمام البرلمان - بوابة الشروق
الإثنين 30 نوفمبر 2020 10:11 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟
النتـائـج تصويت

إثيوبيا تنفي طرد بعثة جنوب السودان.. وأبي أحمد يلقي خطابا أمام البرلمان


نشر في: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 10:01 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 10:01 ص

نفت إثيوبيا عبر حساب "حقائق حالة الطوارئ" المقرب لحكومة أبي أحمد، التقرير الذي نشره الموقع الإخباري "سودان بوست" مساء أمس الأول، عن طرد أديس أبابا البعثة الدبلوماسية لدولة جنوب السودان.
وذكر الحساب صباح اليوم إن هذا التقرير يتضمن "معلومات خيالية".
وكان التقرير قد ذكر أن الخارجية الإثيوبية منحت بعثة جنوب السودان التي تعتبر أحدث دولة في العالم وأفريقيا، مهلة 72 ساعة لمغادرة أراضيها.
وزعم التقرير أن السبب هو تواجد عدد من زعماء التجراي، الذي تحاربهم الحكومة المركزية حاليا، في العاصمة الجنوب سودانية جوبا.
ومن المقرر أن يلقي صباح اليوم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد خطابا أمام البرلمان يستعرض فيه مستجدات الحملة العسكرية على إقليم تجراي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك