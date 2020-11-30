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تحليل: 30% من وفيات كورونا في روسيا تم تسجيلها في نوفمبر

أ ش أ
نشر في: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 2:33 م | آخر تحديث: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 2:33 م

كشف تحليل أجرته وكالة أنباء "تاس" الروسية ونشرته اليوم الاثنين، أن نحو 11 ألفا و905 من حالات الوفاة جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد قد تم تسجيلها في شهر نوفمبر الجاري.

وبحسب نتائج التحليل التي استندت على البيانات الواردة من "مركز الأزمات المعني بمكافحة فيروس كورونا" في روسيا، فإن 39 ألفا و895 مريضا توفوا بسبب الإصابة بفيروس كورونا في روسيا، ما يعني أن نحو 30% من إجمالي حالات الوفاة قد تم رصدها في شهر نوفمبر.

ولفت التحليل إلى ارتفاع معدل الوفيات في البلاد من 1.73% إلى 1.74% خلال الشهر الماضي.


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