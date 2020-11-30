وكالة بيئية: الاتحاد الأوروبي في طريقه لتحقيق هدف خفض الانبعاثات لعام 2020

قالت الوكالة الأوروبية المعنية بشؤون البيئة اليوم الاثنين إن الاتحاد الأوروبي في طريقه لتحقيق هدف خفض الانبعاثات الغازية بواقع الخمس هذا العام مقارنة بمستويات 1990.



وأضافت الوكالة أن الانبعاثات الغازية، المسؤولة عن التغير المناخي، انخفضت عام 2019 بنسبة 4% تقريبا في الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وهو التراجع الذي تم تسجيله " قبل تداعيات جائحة كورونا".



وجاء في التقرير أنه مقارنة بمستويات 1990، بلغ إجمالي الانخفاض في الانبعاثات 24%، ويرجع ذلك إلى السياسات المناخية الفعالة.



وقالت الوكالة" الانخفاض الذي تم تسجيله عام 2019 حدث في فترة نمو اقتصادي، مما يعكس النمو القوي والمستدام للطاقة المتجددة في أوروبا".



ومع ذلك، سجلت 12 دولة مستويات انبعاثات أعلى من أهدافها السنوية، ومن بينها النمسا وبلجيكا وجمهورية التشيك وألمانيا وهولندا وبولندا.



وتعليقا على الجائحة، قالت الوكالة، ومقرها كوبنهاجن " هناك دلالات قوية تشير إلى أن التدهور الاقتصادي خلال عام 2020 أدى لانخفاض إجمالي استهلاك الطاقة والانبعاثات الغازية بصورة كبيرة خلال العام الجاري، خاصة في قطاع النقل".



وحذرت الوكالة من أن تأثير الجائحة على الانبعاثات قد يتوقف سريعا عندما يستعيد النشاط الاقتصادي عافيته.



كما أشارت الوكالة إلى أن الاتحاد الأوروبي في طريقه لتحقيق الهدف المتمثل في جعل الطاقة المتجددة تمثل خمس الطاقة المستخدمة.