سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق يؤكد دعمه للانتخابات المقبلة

أبدى سفير الاتحاد الأوروبي، مارتن هوت، لدى مشاركته في الندوة التي أقامها مركز الرافدين للحوار في النجف اليوم الاثنين، دعمه للانتخابات العراقية المزمع تنظيمها في السادس من يونيو العام المقبل، وإقامة البرامج التي ترفد تلك العملية الانتخابية، وضرورة أن تجرى في ظل أجواء ملائمة على مختلف الصعد.



وقال السفير هوت في الندوة التي حملت عنوان "التعاون العراقي الأوروبي، الرؤية وآفاق المستقبل"، وحضرتها وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن العلاقات الخارجية للعراق كانت وما زالت محورًا مهمًا، وضرورة أن يكون الأخير دولة محايدة، تستغل موقعها الوسطي لتكون نقطة التقاء الأضداد وأن تكون دولة ذات حياد إيجابي.



كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد شدد خلال زيارته مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في وقت سابق اليوم الاثنين، على أهمية إقرار مجلس النواب قانون تمويل الانتخابات.



وأكد الكاظمي على أهمية أن توافق الإجراءات المرافقة للعملية الانتخابية القانون، ولتأمين نجاحها وللحفاظ على نزاهتها، ولأجل أن تكون العملية الانتخابية القادمة معبّراً حقيقياً عن إرادة الشعب العراقي واختياراته الحرّة.



يشار إلى أن من المقرر اجراء الانتخاباب البرلمانية العراقية المبكرة في السادس من شهر يونيو المقبل.



وفي شهر يوليو الماضي ،اعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" تبنيها مشروعا يهدف إلى تقديم الدعم والمشورة الفنية لمفوضية الانتخابات العراقية على النحو الذي تطلبه بغداد، لضمان إجراء الانتخابات المبكرة.