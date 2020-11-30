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رئيس الوزراء العراقي يؤكد أهمية إقرار البرلمان قانون تمويل الانتخابات

مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
أ ش أ
نشر في: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 7:15 م | آخر تحديث: الإثنين 30 نوفمبر 2020 - 7:15 م

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أهمية إقرار مجلس النواب قانون تمويل الانتخابات من أجل إتاحة الوقت الكافي أمام المفوضية لإتمام الجوانب الفنية والتنفيذية وإنجاحها.

وذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الاثنين، أن الكاظمي زار مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حيث أطلع على مجريات الاستعدادات التي اتخذتها المفوضية؛ لتأمين إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في 6 يوينو القادم.

وتابع الكاظمي مجريات جهود المفوضية في السعي لتذليل كل المعوقات التي قد تواجه العملية الانتخابية، موجهًا الأجهزة الحكومية المعنية بتذليل هذه العقبات قدر تعلق الأمر بها، مؤكدا أهمية موافقة الإجراءات المرافقة للعملية الانتخابية للقانون؛ لتأمين نجاحها والحفاظ على نزاهتها؛ ولأجل أن تكون العملية الانتخابية القادمة.

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